Son Dakika Haberleri: Menemenspor, Arnavut kaleci ile anlaştı
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Menemenspor, Arnavut kaleci ile anlaştı

48 dakika önce

Transferde son olarak stoper Can Sıkılmaz ve Nijeryalı orta saha Henry Onoka ile resmi sözleşme imzalayan TFF 1'inci Lig ekibi Menemenspor, aradığı kaleciyi Arnavutluk'tan buldu.

Menemenspor, Arnavut kaleci ile anlaştı, System.String[]
Transferde son olarak stoper Can Sıkılmaz ve Nijeryalı orta saha Henry Onoka ile resmi sözleşme imzalayan TFF 1'inci Lig ekibi Menemenspor, aradığı kaleciyi Arnavutluk'tan buldu. Sarı-lacivertliler, KF Laçi takımında forma giyen Gentian Selmani ile el sıkıştı. 21 yaşındaki eldiveni İzmir'e getiren yönetimin, Selmani ile 2 yıllık anlaşmaya vardığı öğrenildi. Gentian Selmani ile kısa zamanda resmi imzaların atılması bekleniyor.
ÖZEL MAÇI KAZANDI
Diğer taraftan, yeni sezon hazırlıklarını Afyonkarahisar kampında sürdüren Menemenspor, özel maçta Türkmenistan ekibi Şagadam'ı 2-1 mağlup etti. İzmir temsilcisinin gollerini Hüseyin ve Tayfun kaydetti. Menemen yarın Göztepe, 27 Temmuz'da Altay ve 30 Temmuz'da Balıkesirspor'la karşılaşacak.


Türkiye Futbol Federasyonu, Arnavutluk, İzmir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 12:18 Kaynak: DHA
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