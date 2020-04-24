Son Dakika › Spor › Menemenspor Balkanlar'a üs kurdu - Son Dakika Spor
Menemenspor Balkanlar'a üs kurdu
6 saat önce
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor koronavirüs salgını yüzünden çalışmalarını evinden sürdürürken, teknik direktör Cenk Laleci ise futbolcu araştırmaya devam ediyor.
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor koronavirüs salgını yüzünden çalışmalarını evinden sürdürürken, teknik direktör Cenk Laleci ise futbolcu araştırmaya devam ediyor. Özellikle Balkanlar'da bulunun Arnavutluk, Bulgaristan, Bosna Hersek ve Kuzey Makedonya liglerini araştıran Laleci'nin Kuzey Makedonya ekibi FC Shkupi'nin 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu Benjamin Demir'i listesine aldığı öğrenildi. Arnavutluk'un Partizani Tirani takımından orta saha Eraldo Çinari ile prensipte anlaşan sarı-lacivertlilerin Makedon oyuncu Demir için de harekete geçeceği vurgulandı.
Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 11:03 Kaynak: DHA
Son Dakika Arda Turan iddialı konuştu: Bittiğim falan yok Denys Boyko'dan Beşiktaş itirafı: Suç bende THY Euroleague'de koronavirüs nedeniyle 8'li final oynanması gündeme geldi Antalyasporlu Lukas Podolski, Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz'e rakip olacak Rıza Çalımbay: Mert Hakan ve Emre Kılınç sezon sonunda gidebilirler Michael Jordan, Denis Rodman ile Carmen Electra'yı yatakta bastı Ahmet Ağaoğlu, ligin iptalini düşünenlere tepki gösterdi: Bu söylenecek laf mı? Liverpool, Timo Werner'i kadrosuna katmak istiyor Galatasaray, Mert Hakan ve Emre Kılınç'tan sonra Erdoğan Yeşilyurt'u da kadrosuna katmak istiyor Koronavirüse yakalanan Junior Sambia, yoğun bakıma alındı Neymar'ın annesi, kendisinden 31 yaş küçük sevgilisi Tiago Ramos'tan ayrıldı Prof. Dr. Ercüment Ovalı, geliştirdiği OZG38-61 aşısının isminde tuttuğu takım olan Trabzonspor'u simgeledi Futbol hakemi, koronavirüse karşı 'akılı bileklik' ve 'kovid-19 mesafe kiti' yaptı Galatasaraylı Ryan Donk'un babaannesi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Güngören'de karantinaya giren Fenerbahçeli Isla ve ailesi, bugün evlerine geçiyor