Menemenspor, Bandırmaspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika

Menemenspor, Bandırmaspor maçı hazırlıklarına başladı

02.12.2020 14:03
Menemenspor, Bandırmaspor maçı hazırlıklarına başladı, System.String[]

TFF 1. Lig'de 5 Aralık Cumartesi günü Royal Hastanesi Bandırmaspor'u konuk edecek Menemenspor'un teknik direktörü Cenk Laleci, "Geçen seneden kalan oyuncularımız ve yetenekli gençlerimizle iyi bir takım olmaya çalışıyoruz.

TFF 1. Lig'de 5 Aralık Cumartesi günü Royal Hastanesi Bandırmaspor'u konuk edecek Menemenspor'un teknik direktörü Cenk Laleci, "Geçen seneden kalan oyuncularımız ve yetenekli gençlerimizle iyi bir takım olmaya çalışıyoruz." dedi.

Laleci, Menemen İlçe Stadı'ndaki antrenmanın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün erteleme maçında Ankaraspor'u 2-1 yendiklerini hatırlattı. Maçın zor olacağını bildiklerini kaydeden Laleci, "Dirençli bir takımla oynadık. Ona rağmen birçok pozisyona girdik ama değerlendiremedik. Maçın sonlarına doğru olan penaltıyla 2-1 galip gelmesini bildik. Bu da bizi çok memnun etti." dedi.

Ligde 19 günde 5 maça çıkacaklarını aktaran Laleci, şöyle konuştu:

"O yüzden futbolcularımıza böyle çok aşırı yüklenme tarzında antrenmanlar yerine taktik çalışmalarıyla devam edeceğiz. Kendi oyunumuzu oynamayı sürdüreceğiz. Çünkü artık oturmuş bir oyunumuz var. Oyuncularımız da bizim sistemimize iyi alıştılar. Geçen seneden kalan oyuncularımız ve yetenekli gençlerimizle iyi bir takım olmaya çalışıyoruz. Dünkü galibiyet için oyuncularımızı kutluyorum. Tekrar hepsine teşekkür ediyorum."

Türkiye Futbol Federasyonu, Bandırmaspor, Cumartesi, Aralık, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Menemenspor, Bandırmaspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Wesley Sneijder'in Yolanthe Cabau'yu aldattığı görüntüler ortaya çıktı Koronavirüs tedbirleri kapsamında yarından itibaren İstiklal Caddesi'ne yalnızca 7 bin kişi giriş yapabilecek Kılıçdaroğlu, iktidara bu kez Çin üzerinden yüklendi: Arayıp maliyetini sordum, cevap bir haftada geldi Son Dakika! Bilim Kurulu, Bakan Koca başkanlığında "Aşı" gündemiyle toplanıyor Yıkılmış metruk evde insan kafatası ve kemikler bulundu Çaykur Rizespor'un eski futbolcusu Abarhoun, 31 yaşında hayatını kaybetti İsmail Küçükkaya İmamoğlu'na suikast olayında resmi belgeyi canlı yayında okudu Tıp dünyası ABD'li anne ve kızını konuşuyor: Aralarında 1 yaş var
Katar'a banka, borsa, fabrikanın ardından at spermi de sattık Katar'a banka, borsa, fabrikanın ardından at spermi de sattık         
14:02
3 yaşındaki Ayşe'yi hayattan koparan kaza kamerada 3 yaşındaki Ayşe'yi hayattan koparan kaza kamerada         
13:36
6 gün önce kaybolan adamın kayıp battaniyesi cinayet şüphesine neden oldu 6 gün önce kaybolan adamın kayıp battaniyesi cinayet şüphesine neden oldu         
13:15
Tarlada bulduğu 1200 yıllık taş vaftiz teknesini satmaya çalışırken yakalandı Tarlada bulduğu 1200 yıllık taş vaftiz teknesini satmaya çalışırken yakalandı         
12:43
MasterChef'ten elenen Ayyüce Kamit, Emir Elidemir ile çıkan aşk haberlerine açıklık getirdi MasterChef'ten elenen Ayyüce Kamit, Emir Elidemir ile çıkan aşk haberlerine açıklık getirdi         
12:04
Asgari ücret zammı için 4 Aralık'ta yapılacak ilk toplantı internet üzerinden gerçekleştirilecek Asgari ücret zammı için 4 Aralık'ta yapılacak ilk toplantı internet üzerinden gerçekleştirilecek         
12:02
İndirimli elektrik için son gün 5 Aralık İndirimli elektrik için son gün 5 Aralık         
11:40
Türk bilim insanları keçi sütünün içindeki bir maddenin koronavirüse karşı etkili olduğunu tespit etti Türk bilim insanları keçi sütünün içindeki bir maddenin koronavirüse karşı etkili olduğunu tespit etti         
11:21
Yürek yakan detay! Koronadan ölmeden 2 saat önce eşinden helallik istemiş Yürek yakan detay! Koronadan ölmeden 2 saat önce eşinden helallik istemiş         
10:52
Sabah saatinde geldiler, mağazanın camını kırıp onlarca mont çaldılar Sabah saatinde geldiler, mağazanın camını kırıp onlarca mont çaldılar         
10:31
Otomobil içerisindeki kadının yüzüne tekme attı! Dehşet anları kamerada Otomobil içerisindeki kadının yüzüne tekme attı! Dehşet anları kamerada         
10:20
Yaralı kurye, zimmetli pantolonunun kesilmemesini istedi! Olay yerine gelen patron, duruma müdahale etti Yaralı kurye, zimmetli pantolonunun kesilmemesini istedi! Olay yerine gelen patron, duruma müdahale etti         
10:06
Oyuncu Demet Özdemir'in mini etekli pozlarına beğeni yağdı Oyuncu Demet Özdemir'in mini etekli pozlarına beğeni yağdı         
09:45
Mersin, Trabzon, Samsun ve Zonguldak'ta durum korkutucu boyuta ulaştı! Hastanelerde yer yok Mersin, Trabzon, Samsun ve Zonguldak'ta durum korkutucu boyuta ulaştı! Hastanelerde yer yok         
09:41
İş görüşmesinde şaşırtan manzara! 1052 kişi çağrıldı, 9 kişi katıldı İş görüşmesinde şaşırtan manzara! 1052 kişi çağrıldı, 9 kişi katıldı         
09:29
Korona servisi hemşiresi: Her gün 'Virüs kaptım mı?' sorusunu soruyorum Korona servisi hemşiresi: Her gün 'Virüs kaptım mı?' sorusunu soruyorum         
09:13
Yasak aşkın ortaya çıkmaması için ölen sevgilisini giydirip kapı önüne bıraktı Yasak aşkın ortaya çıkmaması için ölen sevgilisini giydirip kapı önüne bıraktı         
15:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2020 14:20:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Menemenspor, Bandırmaspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei