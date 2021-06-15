Menemenspor, Batuhan Kırdaroğlu'nu kiraladı

Menemenspor, Göztepe'den 21 yaşındaki kanat oyuncusu Batuhan Kırdaroğlu'nu kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Menemenspor, Göztepe'den 21 yaşındaki kanat oyuncusu Batuhan Kırdaroğlu'nu kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'da yeni sezon kadro planlaması çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip, transfer çalışmaları kapsamında Göztepe'den 2000 doğumlu futbolcu Batuhan Kırdaroğlu'nu kiraladı. 21 yaşındaki Kırdaroğlu, sol kanat, sağ kanat ve sol bek mevkilerinde oynayabiliyor. Kırdaroğlu, 2019-2020 sezonunda Göztepe tarafından Altınordu'ya kiralanmış ve Bursaspor'la oynanan maç esnasında ayağına aldığı darbe sonucu sağ ayak fibula kemiğinde parçalı kemik tespit edilmesi sonucu 6 ay sahalardan uzak kalmıştı. Genç oyuncu, geçtiğimiz sezon ise Süper Lig'de Göztepe formasıyla 8 dakika sahada kalabilmişti. - İZMİR

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