Menemenspor beraberliğe abone - Son Dakika
Son Dakika Spor Menemenspor beraberliğe abone - Son Dakika Spor

Menemenspor beraberliğe abone

6 saat önce

TFF 1'inci Lig'de evinde İstanbulspor'la 2-2 berabere kalan Ekol Göz Menemenspor 1 puana abone oldu.

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TFF 1'inci Lig'de evinde İstanbulspor'la 2-2 berabere kalan Ekol Göz Menemenspor 1 puana abone oldu. Sarı-lacivertliler üst üste 3'üncü maçından da beraberlikle ayrıldı. Sezonun ilk yarısını Play-Off hattında tamamlayan İzmir ekibi, ikinci devrede ise galibiyete hasret kaldı. Çıktığı 11 maçta sadece düşme hattında son sıradaki Eskişehirspor'u 3-1 yenebilen Menemenspor; Giresunspor, Hatayspor, Fatih Karagümrük, Osmanlıspor, Adana Demirspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a yenildi.

Akhisarspor, Altay, Cesar Grup Ümraniyespor ve son alarak İstanbulspor'la eşitliği bozamayan Menemenspor Play-Off barajının gerisinde kaldı. Teknik direktör Cenk Laleci, İstanbulspor karşısında net fırsatları cömertçe harcadıklarını söyledi. Son dakikada mağlubiyetten kurtulduklarını belirten Laleci, "Pes etmeyip 89'uncu dakikada dengeyi sağladık. Ardından maçı kazanacak pozisyonlara da girdik. Maalesef değerlendiremedik" diye konuştu.


Türkiye Futbol Federasyonu, İstanbulspor, İzmir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 12:31 Kaynak: DHA
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