Menemenspor beraberliğe sevindi

TFF 1'inci Lig'in 2'nci haftasında Giresunspor'a konuk olan Menemenspor, 90'da attığı golle yenilgiden kurtuldu.

Nijeryalı golcüsü Rasheed'le 1-1'lik skoru yakalayan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Cenk Laleci takımının gösterdiği mücadeleden dolayı çok sevinçli olduğunu söyledi. Son ana kadar golü aradıklarını ve mağlubiyeti kabul etmediklerini ifade eden Cenk Laleci, "Oyuncularımla gurur duyuyorum. Lige iyi başlayamadık. Giresunspor maçını da kazanabilirdik. Ancak buradan son dakikada attığımız golle puanla döndük. Bu bizim için değerli oldu. İlerleyen haftalarda çok daha iyi sonuçlar alacağımıza inanıyorum. Takımıma sonuna kadar güveniyorum" diye konuştu. Menemenspor gelecek hafta evinde Tuzlaspor'la oynayacak.

- İzmir