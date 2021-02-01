Menemenspor, Beşiktaş altyapısından Berke Avaz'la profesyonel sözleşme imzaladı
01.02.2021 17:23
TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, Beşiktaş altyapısından Berke Avaz'ı transfer etti.
TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, Beşiktaş altyapısından Berke Avaz'ı transfer etti.
Futbola Beşiktaş'ta başlayan 18 yaşındaki orta saha oyuncusu, çeşitli yaş kategorilerinde 28 kez milli formayı giydi. Berke Avaz, Menemenspor'la 2,5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.
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