Menemenspor, Burak Albayrak'ı kiraladı - Son Dakika

Menemenspor, Burak Albayrak'ı kiraladı

Menemenspor, Çaykur Rizespor'dan stoper Burak Albayrak'ı 1 yıllığına kiraladı.

Menemenspor, Burak Albayrak'ı kiraladı, System.String[]

Menemenspor, Çaykur Rizespor'dan stoper Burak Albayrak'ı 1 yıllığına kiraladı.

TFF 1. Lig'de 4 haftada 1 puan toplayarak başlayan ve beklentilerin altında kalan Menemenspor, transferin son gününde kadrosuna bir yeni ismi daha kattı. Sarı-lacivertliler, Çaykur Rizespor'da forma giyen stoper Burak Albayrak'ı kiralık olarak kadrosuna kattı. 22 yaşındaki stoperi İzmir'e getiren Menemenspor, 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe altyapısından yetişen Burak Albayrak, geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor'a transfer olurken, 12 Süper Lig mücadelesinde forma giymişti. - İZMİR

Menemenspor, Burak Albayrak'ı kiraladı
Menemenspor, Burak Albayrak'ı kiraladı

Türkiye Futbol Federasyonu, Çaykur Rizespor, İzmir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 22:47 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Menemenspor, Burak Albayrak'ı kiraladı - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

4 kişinin cinsel istismarına uğrayan 14 yaşındaki kıza yardım istediği şahıs da aynısını yaptı Makam odasında bir kadınla cinsel içerikli sohbet eden sendika başkanı, mastürbasyon yaptı Çıplak pozları ifşa olan Cem Özer, eşiyle birlikte kamera karşısına geçip özür diledi Brezilyalı futbolcunun eşi, bebeğini apartman girişinde dünyaya getirdi Seda Sayan estetik yaptırdı! Yeni hali yakışıklı fenomenlere benzetildi Fransa içinde yeni bir devlet kurdular! Haçlı flamalarıyla bağımsızlık ilan ettiler Suudi Arabistan Ticaret Odaları Başkanı'ndan Türkiye'ye yönelik boykot çağrısı İlişki sırasında kondomu yırtan kişi, tecavüzden yargılanıp 4 yıl hapse çarptırıldı
Fenerbahçe'nin gündemindeki Cavani, Manchester United'a transfer oldu Fenerbahçe'nin gündemindeki Cavani, Manchester United'a transfer oldu         
00:23
ABD, Rusya ve Fransa'dan Dağlık Karabağ için ateşkes çağrısı ABD, Rusya ve Fransa'dan Dağlık Karabağ için ateşkes çağrısı         
22:23
Manchester United Alex Telles'i transfer etti, Galatasaray'ın kasası doldu Manchester United Alex Telles'i transfer etti, Galatasaray'ın kasası doldu         
20:17
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 500 bin öğrenciye tablet müjdesi! Önümüzdeki hafta dağıtılacak Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 500 bin öğrenciye tablet müjdesi! Önümüzdeki hafta dağıtılacak         
19:21
Köşeye sıkışan Paşinyan'dan eski askerlere seferberlik çağrısı: Yeniden orduya dönün Köşeye sıkışan Paşinyan'dan eski askerlere seferberlik çağrısı: Yeniden orduya dönün         
17:42
PKK'dan kaçan genç kız, ekrana çıkıp yaşadıklarını anlattı: Defalarca tecavüze uğradım PKK'dan kaçan genç kız, ekrana çıkıp yaşadıklarını anlattı: Defalarca tecavüze uğradım         
17:10
İBB, metrobüsleri kaldırıp troleybüs araçları kullanacak İBB, metrobüsleri kaldırıp troleybüs araçları kullanacak         
16:33
Türk İHA ve SİHA'larını analiz eden Amerikan Forbes dergisi: Türkiye'nin düşmanlarını zor günler bekliyor Türk İHA ve SİHA'larını analiz eden Amerikan Forbes dergisi: Türkiye'nin düşmanlarını zor günler bekliyor         
15:29
Sağlık Bakanlığı tarafından görevden alınan Ali Edizer'den Fahrettin Koca'ya mesaj: Aldım, kabul ettim Sağlık Bakanlığı tarafından görevden alınan Ali Edizer'den Fahrettin Koca'ya mesaj: Aldım, kabul ettim         
14:34
Milyonların gözü bu toplantıda! Masada emeklileri sevindirecek 5 madde var Milyonların gözü bu toplantıda! Masada emeklileri sevindirecek 5 madde var         
14:21
Putin kameralar önünde Ermenistan Başbakanı'nın yüzüne telefon kapattı Putin kameralar önünde Ermenistan Başbakanı'nın yüzüne telefon kapattı         
13:49
İran, Azerbaycan karşısında hezimete uğrayan Ermenistan'ı yalnız bıraktı İran, Azerbaycan karşısında hezimete uğrayan Ermenistan'ı yalnız bıraktı         
11:49
Mesai arkadaşlarını döverek öldüren 5 kişi idamla yargılanacak Mesai arkadaşlarını döverek öldüren 5 kişi idamla yargılanacak         
11:27
Sercan Yıldırım, Aycan Yanaç'la aşk dedikodularına yanıt verdi: O benim kardeşim Sercan Yıldırım, Aycan Yanaç'la aşk dedikodularına yanıt verdi: O benim kardeşim         
11:00
Beşiktaş, Fenerbahçe'nin kadroda düşünmediği Serdar Aziz'le prensip anlaşmasına vardı Beşiktaş, Fenerbahçe'nin kadroda düşünmediği Serdar Aziz'le prensip anlaşmasına vardı         
10:28
Trump, Trump, "Görevimin başındayım" mesajı vermek isterken rezil oldu         
10:05
Ünlü şarkıcı Sıla'nın bikinili tekne pozuna yorum ve beğeni yağıyor Ünlü şarkıcı Sıla'nın bikinili tekne pozuna yorum ve beğeni yağıyor         
08:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2020 05:06:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Menemenspor, Burak Albayrak'ı kiraladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei