Menemenspor, Burak Albayrak'ı kiraladı

Menemenspor, Çaykur Rizespor'dan stoper Burak Albayrak'ı 1 yıllığına kiraladı.

TFF 1. Lig'de 4 haftada 1 puan toplayarak başlayan ve beklentilerin altında kalan Menemenspor, transferin son gününde kadrosuna bir yeni ismi daha kattı. Sarı-lacivertliler, Çaykur Rizespor'da forma giyen stoper Burak Albayrak'ı kiralık olarak kadrosuna kattı. 22 yaşındaki stoperi İzmir'e getiren Menemenspor, 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe altyapısından yetişen Burak Albayrak, geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor'a transfer olurken, 12 Süper Lig mücadelesinde forma giymişti. - İZMİR