Menemenspor Can'la resmen imzaladı

TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Menemenspor imza şova devam ediyor. Transfer döneminin en hareketli ekiplerinden olan sarı-lacivertliler uzun süredir görüşme halinde olduğu Karabükspor'un stoperi Can Sıkılmaz'la sözleşme imzaladı. Kulüp binasına gelip Onursal Başkan Tahir Şahin'le görüşen 20 yaşındaki futbolcuyla 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 3 senelik mukavele yapıldı. Menemenspor'da kendini geliştireceğini ve başarılı olacağını ifade eden genç oyuncu, geçen sezon 1. Lig'de küme düşen Karabükspor'da 32 resmi maça çıkmıştı.