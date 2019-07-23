Son Dakika Haberleri: Menemenspor Can'la resmen imzaladı
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Menemenspor Can'la resmen imzaladı

1 saat önce

TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Menemenspor imza şova devam ediyor.

Menemenspor Can'la resmen imzaladı, System.String[]

TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Menemenspor imza şova devam ediyor. Transfer döneminin en hareketli ekiplerinden olan sarı-lacivertliler uzun süredir görüşme halinde olduğu Karabükspor'un stoperi Can Sıkılmaz'la sözleşme imzaladı. Kulüp binasına gelip Onursal Başkan Tahir Şahin'le görüşen 20 yaşındaki futbolcuyla 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 3 senelik mukavele yapıldı. Menemenspor'da kendini geliştireceğini ve başarılı olacağını ifade eden genç oyuncu, geçen sezon 1. Lig'de küme düşen Karabükspor'da 32 resmi maça çıkmıştı.


Türkiye Futbol Federasyonu, Karabükspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 11:15 Kaynak: DHA
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