Son Dakika Haberleri: Menemenspor, Can Sıkılmaz'ı transfer etti
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Menemenspor, Can Sıkılmaz'ı transfer etti

54 dakika önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Menenemspor, Kardemir Karabükspor'dan Can Sıkılmaz'ı kadrosuna dahil etti.

Menemenspor, Can Sıkılmaz'ı transfer etti, System.String[]
TFF 1. Lig ekiplerinden Menenemspor, Kardemir Karabükspor'dan Can Sıkılmaz'ı kadrosuna dahil etti.
Menemenspor'dan yapılan yazılı açıklamada, Can Sıkılmaz ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Kardemir Karabükspor'da 2016'da profesyonel olan 21 yaşındaki stoper TFF 1. Lig'de 30 maça çıktı.
Türkiye Futbol Federasyonu, Kardemir Karabükspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 11:23 Kaynak: AA
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