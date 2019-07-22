Menemenspor, Can Sıkılmaz'ı transfer etti
54 dakika önce
TFF 1. Lig ekiplerinden Menenemspor, Kardemir Karabükspor'dan Can Sıkılmaz'ı kadrosuna dahil etti.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 11:23 Kaynak: AA
TFF 1. Lig ekiplerinden Menenemspor, Kardemir Karabükspor
'dan Can Sıkılmaz'ı kadrosuna dahil etti.
Menemenspor'dan yapılan yazılı açıklamada, Can Sıkılmaz ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Kardemir Karabükspor'da 2016'da profesyonel olan 21 yaşındaki stoper TFF 1. Lig'de 30 maça çıktı.
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