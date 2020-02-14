Menemenspor çıkış arıyor - Son Dakika
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Menemenspor çıkış arıyor

6 saat önce

Menemenspor, TFF 1. Lig'in 22. haftasında ağırlayacağı Eskişehirspor'u mağlup ederek, 5 maçlık 3 puan hasretine son vermek istiyor.

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Menemenspor, TFF 1. Lig'in 22. haftasında ağırlayacağı Eskişehirspor'u mağlup ederek, 5 maçlık 3 puan hasretine son vermek istiyor.


TFF 1. Lig'in 22. hafta mücadelesinde Menemenspor, sahasında Eskişehirspor'u ağırlayacak. Daha önce 1 kez Ziraat Türkiye Kupası ve 1 kez de bu sezon ligin ilk yarısında oynanan maçla karşılaşan iki takım, bu maçla beraber 3. kez kozlarını paylaşacak. 3 Aralık 2015 tarihinde oynanan Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu müsabakasında rakibini deplasmanda 1-0 mağlup eden Eskişehirspor, bu sezonun ilk yarısında sahasında oynadığı maçı ise 3-0'lık skorla yine kazanmıştı.


Menemenspor çıkış arıyor


Menemenspor, ligde oynadığı son 5 maçında galibiyet çıkaramadı. Bu maçlarda 4 mağlubiyet 1 beraberlik alan İzmir ekibi kötü bir performans çizdi. Bu sonuçların ardından ligde 29 puanla 8. sırada bulunan sarı-lacivertliler, şanssızlığını kırmak istiyor. Yarın oynanacak maç öncesi Menemenspor'da sakat oyuncu bulunmazken, Mehmet Boztepe sarı kart cezasından dolayı müsabakada forma giyemeyecek.


Eskişehirspor direniyor


Lige FIFA'nın finansal problemlerden dolayı verdiği -9 puanla başlayan Eskişehirspor ise son 5 maçında yenilgi yüzü görmedi. Kırmızı-siyahlı ekip, 3 maçta galibiyetle ayrılırken 2 maçı da beraberlikle tamamladı. Ağırlıklı olarak genç oyuncularıyla mücadele eden Eskişehirspor, yakaladığı seriyi sürdürmek istiyor.


Yarın 19.00'da Menemen İlçe Stadyumu'nda başlayacak mücadeleyi hakem Burak Şeker yönetecek. Burak Şeker'in yardımcılıklarını Furkan Ürün ve Ali Can Alp yaparken maçın 4. hakemi Serdar Akkoçoğlu olacak. - İZMİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası, Eskişehirspor, Aralık, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 11:17 Kaynak: İHA
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