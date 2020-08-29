Menemenspor, altyapısından yetiştirdiği Hejar Tan ve Emir Erçevik ile 5'er yıllık profesyonel sözleşmeye imza attı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, geçtiğimiz günlerde 3 altyapı oyuncusuyla 5'er yılık sözleşme imzalayarak genç oyuncularını profesyonelliğe adım attırmıştı. Sarı-lacivertliler, 2 altyapı oyuncusunu daha profesyonel yaptı. İzmir ekibi, Hejar Tan ve Emir Erçevik ile Afyon kampında 5'er yıllık sözleşme imzalarken, genç oyuncularına sarı-lacivertli forma altında başarılar diledi. - İZMİR
Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 14:53 - Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › Menemenspor'da 2 futbolcu daha profesyonel oldu - Son Dakika Spor