Menemenspor'da 3 altyapı oyuncusu profesyonel oldu

Menemenspor, altyapısından yetişen 3 futbolcusuyla 5'er yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, altyapısından yetiştirdiği Alper Buğan, Muhammet Özer ve Emir Arı ile 5'er yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. İç transferleri sosyal medya hesabından duyuran İzmir ekibi, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Takımımız altyapısında yetişen Alper Buğan, Muhammet Özer ve Emir Arı ile 5 yıllık sözleşme yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Her zaman belirttiğimiz gibi gençlere önem veriyor, Menemenspor'umuzun geleceğini inşa ediyoruz." - İZMİR