Menemenspor'da 3 oyuncu kadroya alınmadı - Son Dakika
Son Dakika Spor Menemenspor'da 3 oyuncu kadroya alınmadı - Son Dakika Spor

Menemenspor'da 3 oyuncu kadroya alınmadı

7 saat önce

TFF 1'inci Lig'de ikinci yarıya Play-Off hattında hazırlanan Ekol Göz Menemenspor'da stoper Diakite, kanat oyuncusu Sangare ve kaleci Erhan kamp kadrosuna dahil edilmedi.

Menemenspor'da 3 oyuncu kadroya alınmadı, System.String[]

TFF 1'inci Lig'de ikinci yarıya Play-Off hattında hazırlanan Ekol Göz Menemenspor'da stoper Diakite, kanat oyuncusu Sangare ve kaleci Erhan kamp kadrosuna dahil edilmedi. Üç oyuncuyla devre arasında yolların ayrılacağı, yönetimin Diakite, Sangare ve Erhan'la sözleşmelerinin feshi için masaya oturacağı kaydedildi. Yönetim, teknik ekibin raporu doğrultusunda genç defans oyuncusu Can Sıkılmaz'ı 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekibi Diyarbekirspor'a kiraladı. Dış transferde de çalışmalarını sürdüren İzmir temsilcisi, Arnavutluk'un Partizani Tirana takımında top koşturan sol kanat Cinari ve Eskişehirspor'un orta sahası Sissoko ile temaslarını sürdürüyor.


Türkiye Futbol Federasyonu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 12:22 Kaynak: DHA
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