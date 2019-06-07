Menemenspor'da Abdullah Ercan dönemi
35 dakika önce
Spor Toto 1. Lig'in yeni ekibi Menemenspor teknik direktörlük görevine Abdullah Ercan'ı getirdi.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 09:03 Kaynak: İHA
Spor Toto 1. Lig'in yeni ekibi Menemenspor teknik direktörlük görevine Abdullah Ercan
'ı getirdi.
Bu sezon tarihinde ilk kez Spor Toto 1. Lig'de mücadele etmeye hazırlanan Menemenspor'da Suat Kaya
'dan boşalan teknik direktörlük görevine Abdullah Ercan getirildi. Deneyimli teknik adam kendisini 1+1 yıllığına İzmir
ekibine bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Sarı-lacivertliler geçtiğimiz günlerde Suat Kaya ile yollarını ayırmıştı. - İZMİR
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