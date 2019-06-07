Son Dakika Haberleri: Menemenspor'da Abdullah Ercan dönemi
Son Dakika Spor Haber

Menemenspor'da Abdullah Ercan dönemi

35 dakika önce

Spor Toto 1. Lig'in yeni ekibi Menemenspor teknik direktörlük görevine Abdullah Ercan'ı getirdi.

Menemenspor'da Abdullah Ercan dönemi, System.String[]
Spor Toto 1. Lig'in yeni ekibi Menemenspor teknik direktörlük görevine Abdullah Ercan'ı getirdi.

Bu sezon tarihinde ilk kez Spor Toto 1. Lig'de mücadele etmeye hazırlanan Menemenspor'da Suat Kaya'dan boşalan teknik direktörlük görevine Abdullah Ercan getirildi. Deneyimli teknik adam kendisini 1+1 yıllığına İzmir ekibine bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Sarı-lacivertliler geçtiğimiz günlerde Suat Kaya ile yollarını ayırmıştı. - İZMİR
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 09:03 Kaynak: İHA
İzmir, Suat Kaya, Abdullah Ercan, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Estetik faciasını anlattılar: Sürekli "elinle düzelt, geçecektir" diyorlardı! Kansere rağmen vazgeçmeyip ikiz doğurdu Mesut Özil ile Amine Gülşe dünyaevine girdi! Mesut Özil ve Amine Gülşe mutluluğa adım adım ilerliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.6.2019 21:38:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Menemenspor'da Abdullah Ercan dönemi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]