Menemenspor'da Adamu imzaladı
TFF 1. Lig kulüplerinden Menemenspor, dış transferde daha önce anlaşmaya vardığı Altay'dan 19 yaşındaki Nijeryalı ön libero İbrahim Alhassan Adamu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
TFF 1. Lig kulüplerinden Menemenspor, dış transferde daha önce anlaşmaya vardığı Altay'dan 19 yaşındaki Nijeryalı ön libero İbrahim Alhassan Adamu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp binasında yapılan imza törenine Onursal Başkan Tahir Şahin de katıldı. Yabancı oyuncu transferlerinde genç ve gelecek vadeden isimleri kadrolarına kattıklarını belirten Tahir Şahin, yeni sezonda futbolseverlere yine heyecan verici bir takım izleteceklerini söyledi. Menemenspor'a imza attığı için mutlu olduğunu belirten Adamu, "Yeni kulübümde kendimi kanıtlamak istiyorum" diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 13:23
Kaynak: DHA
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