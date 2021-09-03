Menemenspor'da Adanaspor maçı hazırlıkları sürüyor

Menemen spor, TFF 1. Lig'in 4. haftasında deplasmanda oynayacağı Adanaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

TFF 1. Lig'e galibiyetle başlayan ancak sonrasında üst üste iki mağlubiyet alan Menemenspor, lige verilen milli arayı antrenmanlarla değerlendiriyor. Ligin 4. haftasında 12 Eylül Pazar günü deplasmanda Adanaspor'a konuk olacak sarı-lacivertli ekip, mücadelenin hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor. İzmir temsilcisi, güne sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör Cenk Laleci ve yardımcı antrenörler gözetiminde spor salonunda güçlendirme ve dayanıklılık çalışmaları yaparak günün ilk antrenmanını tamamlayan sarı-lacivertli futbolcular, akşam saatlerinde bir antrenman daha yapacak. - İZMİR