Son Dakika Haberleri: Menemenspor'da Ali Keten imzaladı
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Menemenspor'da Ali Keten imzaladı

2 saat önce

SPOR Toto 1'inci Lig'de transfer döneminin hareketli ekiplerinden Menemenspor bir takviye daha gerçekleştirdi.

Menemenspor'da Ali Keten imzaladı, System.String[]
SPOR Toto 1'inci Lig'de transfer döneminin hareketli ekiplerinden Menemenspor bir takviye daha gerçekleştirdi. Sarı-lacivertliler son olarak 3'üncü Lig'de Kocaelispor forması giyen stoper Ali Keten'i renklerine bağladı. Kulüp binasında gerçekleştirilen imza töreninde 23 yaşındaki futbolcuyla 1 yılı opsiyonlu, 2 senelik mukavele yapıldı. Derince Belediyespor'da futbola başlayan Ali Keten, Kocaeli Demirspor ve Kocaelispor'da top koşturdu. Geçen sezon Körfez ekibiyle 24 lig maçına çıkan oyuncu, 3 kez fileleri sarsmayı başardı.


Kocaelispor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 11:21 Kaynak: DHA
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