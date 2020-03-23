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Menemenspor'da Arnavut stoper Domgjonas formayı kaptı!
6 saat önce
Vatandaşı kaleci Selmani'nin tavsiyesi üzerine kadroya dahil edilen 22 yaşındaki Arnavut savunmacı son 8 maçın tamamında 90'ar dakika oynayıp Teknik Direktör Cenk Laleci'nin vazgeçilmezleri arasına girdi.
Vatandaşı kaleci Selmani'nin tavsiyesi üzerine kadroya dahil edilen 22 yaşındaki Arnavut savunmacı son 8 maçın tamamında 90'ar dakika oynayıp Teknik Direktör Cenk Laleci'nin vazgeçilmezleri arasına girdi.
Uzun boyu ile hava toplarına hakim bir görüntü çizen Domgjonas, sezonun ilk yarısında Laçi'de de 18 maça çıkarak istikrarlı bir görüntü çizdi.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 01:53
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