Menemenspor'da Arnavut stoper Domgjonas formayı kaptı! - Son Dakika
Son Dakika Spor Menemenspor'da Arnavut stoper Domgjonas formayı kaptı! - Son Dakika Spor

Menemenspor'da Arnavut stoper Domgjonas formayı kaptı!

6 saat önce

Vatandaşı kaleci Selmani'nin tavsiyesi üzerine kadroya dahil edilen 22 yaşındaki Arnavut savunmacı son 8 maçın tamamında 90'ar dakika oynayıp Teknik Direktör Cenk Laleci'nin vazgeçilmezleri arasına girdi.

Menemenspor'da Arnavut stoper Domgjonas formayı kaptı!, System.String[]

Vatandaşı kaleci Selmani'nin tavsiyesi üzerine kadroya dahil edilen 22 yaşındaki Arnavut savunmacı son 8 maçın tamamında 90'ar dakika oynayıp Teknik Direktör Cenk Laleci'nin vazgeçilmezleri arasına girdi.


Uzun boyu ile hava toplarına hakim bir görüntü çizen Domgjonas, sezonun ilk yarısında Laçi'de de 18 maça çıkarak istikrarlı bir görüntü çizdi.


Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 01:53 

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