Menemenspor'da Arnavut stoper Domgjonas formayı kaptı!

Vatandaşı kaleci Selmani'nin tavsiyesi üzerine kadroya dahil edilen 22 yaşındaki Arnavut savunmacı son 8 maçın tamamında 90'ar dakika oynayıp Teknik Direktör Cenk Laleci'nin vazgeçilmezleri arasına girdi.



Uzun boyu ile hava toplarına hakim bir görüntü çizen Domgjonas, sezonun ilk yarısında Laçi'de de 18 maça çıkarak istikrarlı bir görüntü çizdi.



