Menemenspor'da Aydın Yılmaz oynayamayacak
31.03.2021 13:20
Spor Toto 1'inci Lig'de 4 Nisan Pazar günü sahasında Bereket Sigorta Ümraniyespor'u konuk edecek olan Menemenspor'da tecrübeli oyuncu Aydın Yılmaz'ın sakatlığından dolayı mücadelede forma giyemeyeceği açıklandı.
Spor Toto 1'inci Lig'de 4 Nisan Pazar günü sahasında Bereket Sigorta Ümraniyespor'u konuk edecek olan Menemenspor'da tecrübeli oyuncu Aydın Yılmaz'ın sakatlığından dolayı mücadelede forma giyemeyeceği açıklandı. Tedavisine devam edilen 33 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrı çalıştığı ve bu hafta sahada olmayacağı bildirildi. Sarı-lacivertlilerin futbol şube sorumlusu Recep Ersoy, Ümraniyespor karşılaşmasının kendileri için çok önemli olduğunu vurguladı. Ersoy, "Milli arayı çok iyi değerlendirdik. Oyuncularımız Ümraniyespor maçına çok iyi hazırlandı. Teknik heyet ve ekibimize güvenimiz tam. Pazar günü sahamızda kazanıp ve seri galibiyetler yakalayıp kritik bölgeden uzaklaşacağımıza inanıyoruz" dedi.
Son Dakika Barış Atay'ın "Annem-babam aşı vurulmaya gitti, aşı yok" paylaşımına Sağlık Bakanlığı'ndan yanıt Kriz giderek büyüyor! Otomotiv de başlayan çip sorunu diğer sektörlere de yayılıyor Ronaldo'nun yere attığı pazubandı, 2.5 milyon euroya açık artırmaya koyuldu, geliri SMA hastası bir bebek için kullanılacak Yazıcıoğlu'nun oğlu, Erdoğan'la görüşmesinin detaylarını anlattı: Milat olacak Günlerdir aranıyordu! Cesedi, elleri bağlı bir şekilde barajda bulundu Norveç ve Hollandalılar, Ay-Yıldızlılar'ın berabere kalmasıyla grupta kartların yeniden dağıtıldığını düşünüyor Polis memurunun fuhuştan işlem yaptığı kadından aldığı 'öpücük' rüşvet sayıldı Ekipler pavyona çevrilen lokantada yine aynı manzara ile karşılaştı