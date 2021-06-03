Menemenspor'da Aydın Yılmaz ve Zenke gitti
03.06.2021 11:12
TFF 1'inci Lig'de yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Menemenspor, deneyimli futbolcu Aydın Yılmaz'la yollarını ayırdı.
TFF 1'inci Lig'de yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Menemenspor, deneyimli futbolcu Aydın Yılmaz'la yollarını ayırdı. Geçen sezonun devre arasında takıma katılan ve sadece 4 maç oynayan 33 yaşındaki Aydın'la 6 aylık mukavele yapılmıştı. Sarı-lacivertlilerde Aydın'ın yanı sıra sözleşmesi sona eren Zenke'yle de yola devam edilmeyeceği bildirildi. Aydın gibi ara transfer döneminde İzmir ekibine imza atan Nijeryalı forvetle sözleşme yenilenmeyeceği açıklandı. Zenke Menemenspor'da 7 lig maçına çıkıp 2 gol attı.
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