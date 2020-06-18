Menemenspor'da bir formaya iki aday - Son Dakika

Menemenspor'da bir formaya iki aday

TFF 1'inci Lig'de koronavirüs salgını arasının ardından cumartesi günü deplasmanda Ekol Hastanesi Balıkesirspor'un karşısına çıkacak Ekol Göz Menemenspor'da cezalı kanat oyuncusu Tayfun'un yokluğunda iki isim ön plana çıktı.

Menemenspor'da bir formaya iki aday, System.String[]

TFF 1'inci Lig'de koronavirüs salgını arasının ardından cumartesi günü deplasmanda Ekol Hastanesi Balıkesirspor'un karşısına çıkacak Ekol Göz Menemenspor'da cezalı kanat oyuncusu Tayfun'un yokluğunda iki isim ön plana çıktı.

Teknik direktör Cenk Laleci'nin Balıkesirspor'a karşı genç oyuncu Cem Çelik ya da Sikuru Olatanbosun'a şans vereceği bildirildi. İki futbolcunun da performansından memnun kalan Laleci, "Takımımız iddialı hazırlanıyor. Oyuncularımızın hepsi çok istekli. Balıkesirspor maçıyla yeniden başlıyoruz. Futbolu çok özledik. Umuyorum iyi bir sonuçla sahadan ayrılırız" diye konuştu.


- İzmir
Türkiye Futbol Federasyonu, Balıkesirspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 11:26 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Menemenspor'da bir formaya iki aday - Son Dakika Spor
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