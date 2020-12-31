Menemenspor'da bir grup taraftardan Tahir Şahin'e tepki - Son Dakika

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'un bir grup taraftarı, bir açıklama yaparak kulübün onursal başkanı Tahir Şahin'e tepki gösterdi.

Menemen İlçe Stadı yanında toplanan grup adına bir açıklama yapan Hakan Paloğlu, İzmir temsilcisinin 23 Aralık'ta oynadığı Adanaspor maçında fazla yabancı oyuncuya yer verdiği için hükmen mağlup ilan edildiğini kaydetti.

Bu müsabakadan sonra görevine son verilen yardımcı antrenör Orhan Terzi'ye gösterilen tavrın çok üzücü olduğunu kaydeden Paloğlu, takımın düzgün yönetilemediğini savundu.

Paloğlu, futbolculara yapılmayan ödemeler nedeniyle kulübün borç yükünün arttığını ileri sürerek, şöyle konuştu:

"Kulübe üye dahi olmayan sözde başkan kendini sözde onursal başkan ilan etmiş, kulübü şahsi şirketi gibi kullanarak kulübün tüm gelirini gasbetmektedir. Olay adli mecralara taşındığında biliyoruz ki sözde başkan, sözde olduğunu kendisi açıklayacak ve tüm suçu mevcut yönetime yükleyecektir."