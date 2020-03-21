Menemenspor'da bir tek Sikiru gol attı - Son Dakika
Son Dakika Spor Menemenspor'da bir tek Sikiru gol attı - Son Dakika Spor

Menemenspor'da bir tek Sikiru gol attı

6 saat önce

TFF 1. Lig'de ligler koronavirüs salgını yüzünden ertelenmeden önce son olarak evinde İstanbulspor'la 2-2 berabere kalıp galibiyet hasretini 6 maça çıkaran Ekol Göz Menemenspor'da yabancı futbolculardan bir tek Sikiru gol sevinci yaşadı.

Menemenspor'da bir tek Sikiru gol attı, System.String[]

TFF 1. Lig'de ligler koronavirüs salgını yüzünden ertelenmeden önce son olarak evinde İstanbulspor'la 2-2 berabere kalıp galibiyet hasretini 6 maça çıkaran Ekol Göz Menemenspor'da yabancı futbolculardan bir tek Sikiru gol sevinci yaşadı. Kadrosunda kaleci Selmani dahil 6 yabancı oyuncu bulunduran sarı-lacivertlilerde Nijeryalı Sikiru 3-1 kazanılan Eskişehirspor maçında fileleri sarstı. Trtovac, Domgjonas, Onaka ve Rasheed ise 28 haftada skora hiç katkı sağlayamadı. Takımın en istikrarlı yabancı oyuncusu 28 maçın tamamında forma giyen Selmani oldu.  Orta sahada görev yapan Onaka hiçbir maçta forma giyemezken, devre arasında gelen forvet Rasheed ise 2 maçta toplam 24 dakika görev yapabildi. Toplam 32 gol atan Menemenspor'da 31 gol yerli futbolculardan geldi.


Türkiye Futbol Federasyonu, İstanbulspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 12:16 Kaynak: DHA

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