Menemenspor'da büyük mutluluk

TFF 1'inci Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk haftasında, yenilediği kadrosuyla geçen yıl Süper Lig'den düşen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u evinde 2-0 yenen Menemenspor büyük sevinç yaşadı. İyi bir futbolla 3 puana uzanan sarı lacivertliler, genç ağırlıklı bir kadroyla mücadele ederken, teknik direktör Cenk Laleci takımıyla gurur duyduğunu dile getirdi. Sezona iyi başlamanın çok önemli olduğunu vurgulayan Laleci, "Futbolcularımı kutluyorum. İyi bir hazırlık dönemi geçirdik, iyi transferler yaptık. Erzurumspor karşısında hedefimiz mutlak galibiyetti, başardık. Emeklerimizin karşılığını alacağız. Daha fazla çalışacağız" dedi.

Maç maç ilerleyeceklerini ifade eden Laleci, "Sezon çok zorlu geçecek. Biz her maçımıza aynı ciddiyetle hazırlanacağız. Kadromuzu büyük ölçüde yeniledik. Yeni transferlerin performansından çok memnun kaldım. Eksiklerimiz var ama her hafta üzerine koyarak gideceğiz. Transferde ise 1 ya da 2 hamle yapabiliriz, çalışmalarımız sürüyor. Burası genç futbolcular için bir vitrin. Bu sezon da birçok yeni ismi futbola armağan edeceğiz" yorumunu yaptı.Menemenspor bu hafta Royal Hastanesi Bandırmaspor'a konuk olacak.