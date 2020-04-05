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Menemenspor'da Canberk'le yollar ayrıldı
6 saat önce
TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor'da ilk ayrılık yaşandı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor'da ilk ayrılık yaşandı. Sarı-lacivertliler savunmanın sağında görev yapan Canberk Aydın ile yollarını ayırdı. Canberk'in yeni sezonda sürekli oynayabileceği bir takıma gitmek istediği ve yönetimle geçtiğimiz günlerde karşılıklı fesih konusunda anlaşma sağladığı açıklandı. Yaz döneminde Gençlerbirliği'nde transfer edilen 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon 7 lig maçında forma giyip 548 dakika sahada kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 12:37 Kaynak: DHA
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