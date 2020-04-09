Menemenspor'da Cenk Laleci, transfer listesine 3 isim yazdı!

Oyuncuların maç videolarını izleyen Laleci'nin en kısa sürede yönetime olumlu-olumsuz raporunu vereceği açıklandı.

Laleci'nin Sırbistan'ın Radnicki Nis ekibinden forvet Nikola Cumic, Arnavutluk temsilcisi KF Tirana'dan golcü Ernest Muçi ve Bulgaristan takımı Levski Sofia'nın santrforu Stanislav Inanov'u listesine aldığı vurgulandı.

Koronavirüs salgını yüzünden liglere ara verilmesiyle evlerinden çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerde Cenk Laleci, belirlediği ve menajerlerin önerdiği futbolcuların eski maç görüntülerini izlemeye başladı.

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