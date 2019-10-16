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Menemenspor'da çifte sevinç

33 dakika önce

TFF 1'inci Lig'de cumartesi günü evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la kozlarını paylaşacak Ekol Göz Menemenspor'da iki sakat oyuncunun iyileşmesi teknik heyeti rahatlattı.

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TFF 1'inci Lig'de cumartesi günü evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la kozlarını paylaşacak Ekol Göz Menemenspor'da iki sakat oyuncunun iyileşmesi teknik heyeti rahatlattı.

Sol ayak bileğine darbe alıp Adana Demirspor maçında forma giyemeyen stoperlerden Trtovac ve yine kasığından sakatlanan Diakite'nin tamamen iyileştiği belirtildi. Teknik direktör Cenk Laleci iki oyuncunun takıma dönmesiyle tam kadro çalıştıklarını söyledi. Trtovac'ın 1, Diakite'nin ise 2 maç kaçırdığını ifade eden Laleci, "İki oyuncumun yokluğunda defansın ortasında görev verdiğim Ali Keten ve Ercan'dan da çok memnun kaldım. Forma rekabetimiz üst seviyede. Bu bize başarıyı getirecek. Erzurumspor güçlü bir rakip ancak biz de Adana Demirspor galibiyetinin moraliyle milli arada çok iyi hazırlandık. Bu sezon evimizde hiç puan alamadık. Artık bu şanssızlığımıza son vereceğiz" diye konuştu.


Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 12:10 Kaynak: DHA
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