Menemenspor'da Coşkun İmzaladı
1 saat önce
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta transfer döneminde Gümüşhanespor'dan golcü Hüseyin Çolak ve Gazişehir Gaziantep'ten orta saha Mahmut Bilir ile sözleşme imzalayan Menemenspor 3'üncü takviyesini Zonguldak Kömürspor'dan yaptı.
TFF
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta transfer döneminde Gümüşhanespor
'dan golcü Hüseyin Çolak
ve Gazişehir Gaziantep
'ten orta saha Mahmut Bilir ile sözleşme imzalayan Menemenspor 3'üncü takviyesini Zonguldak
Kömürspor'dan yaptı.
Sarı-lacivertliler Karadeniz
ekibinin sol beki Ercan Coşkun
ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Teknik direktör Suat Kaya
nokta transferler yaptıklarını belirterek, "Çalışmalarımız devam ediyor. İkinci yarıda güçlü bir Menemenspor olacak" diye konuştu.
- İzmir
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 02:48 Kaynak: DHA
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