Son Dakika Haberleri: Menemenspor'da Coşkun İmzaladı

Menemenspor'da Coşkun İmzaladı

1 saat önce

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta transfer döneminde Gümüşhanespor'dan golcü Hüseyin Çolak ve Gazişehir Gaziantep'ten orta saha Mahmut Bilir ile sözleşme imzalayan Menemenspor 3'üncü takviyesini Zonguldak Kömürspor'dan yaptı.

Menemenspor'da Coşkun İmzaladı, System.String[]


TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta transfer döneminde Gümüşhanespor'dan golcü Hüseyin Çolak ve Gazişehir Gaziantep'ten orta saha Mahmut Bilir ile sözleşme imzalayan Menemenspor 3'üncü takviyesini Zonguldak Kömürspor'dan yaptı. 

Sarı-lacivertliler Karadeniz ekibinin sol beki Ercan Coşkun ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Teknik direktör Suat Kaya nokta transferler yaptıklarını belirterek, "Çalışmalarımız devam ediyor. İkinci yarıda güçlü bir Menemenspor olacak" diye konuştu. 

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 02:48 Kaynak: DHA

Gaziantep, Hüseyin Çolak, Türkiye Futbol Federasyonu, Gümüşhanespor, Spor
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