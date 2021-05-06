Menemenspor'da Domgjonas ülkesine döndü
06.05.2021 11:23
TFF 1'inci Lig'de pazar günü şampiyonluk mücadelesi veren Adana Demirspor'u konuk edecek Menemenspor'da Arnavut stoper David Domgjonas'ın ülkesine döndüğü açıklandı.
TFF 1'inci Lig'de pazar günü şampiyonluk mücadelesi veren Adana Demirspor'u konuk edecek Menemenspor'da Arnavut stoper David Domgjonas'ın ülkesine döndüğü açıklandı.
Sözleşmesi 31 Mayıs 2021 tarihinde sona erecek olan 24 yaşındaki oyuncunun yönetimden izin isteyerek İzmir'den ayrıldığı ve Adana Demirspor müsabakasında oynamayacağı bildirildi. Geçen sezonun devre arasında Arnavutluk ekibi KF Laçi'den transfer edilen oyuncu ilk döneminde 12 maça çıktı. Bu sezon ise 28 mücadeleye çıkan Domgjonas 2253 dakika sahada kalarak 2 gol attı. Menemenspor'da ayrıca sakatlığı bulunan Mahamadou Ba'nın da ayrılması bekleniyor.
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