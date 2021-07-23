Menemenspor'da Enes'in transferi zora girdi

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Menemenspor'un talip olduğu stoper Mehmet Enes Sığırcı, başka kulüplerin de radarına girdi.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Menemenspor'un talip olduğu stoper Mehmet Enes Sığırcı, başka kulüplerin de radarına girdi. Sakatlığı nedeniyle Altınordu'dan ayrıldıktan sonra geçen sezonu boşta geçiren 28 yaşındaki savunmacıyı 1'inci Lig'in yeni temsilcisi Kocaelispor başta olmak üzere 2'nci Lig'den Serik Belediyespor ve Tarsus İdmanyurdu'nun kadrosuna katmak istediği öğrenildi. Sarı-lacivertliler, Enes'in transferini bitirmek için cazip bir teklif sunmak zorunda kaldı.



Son Dakika

Kusursuz fiziğiyle yıllara meydan okudu! Gül Gölge, bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de! Afet bölgesindeki incelemelerinin ardından açıklama yapıyor

Ayrılık kararını kabul etmedi, denize atlayarak intihara kalkıştı! Genç kadınının deliliği az daha canlarına mal olacaktı

Son Dakika: Kaş açıklarında içerisinde 45 göçmenin bulunduğu tekne battı, arama kurtarma çalışmaları sürdürülüyor

Türk sevgilisinden gündem olan Lewis Hamilton itirafları: Benden fantezisi için sekreter kılığına girmemi istedi

Beşiktaş, ünlü futbolcu Diego Godin'i kadrosuna dahil etmeye çok yakın

Karısının taciz edildiğini gören adam, öfkeden çıldırdı! Taksim'de yaşanan dehşet anları kamerada

Yardımsever görünmeye çalışıp kendini çamura bulayınca işinden oldu! Kanal o muhabirin işine son verdi