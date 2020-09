Menemenspor'da Fikret Uzun'dan İzzet Erdoğan hamlesi

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Menemenspor'da geçen sezon başında kulübü şirketleştiren Onursal Başkan Tahir Şahin'e karşılık yönetim kurulu listesi çıkaran ancak seçime giremeyen kulüp kurucularından Fikret Uzun, mevcut yönetime açtığı davanın sonuçlanmasına 1 hafta kala iddialı bir adım attı. Fikret Uzun, kongrenin iptal ödelmesi yönündeki davasının sonuçlanıp düzenlenecek yeni genel kurulda yönetime gelmesi halinde sportif direktörlük görevi için deneyimli futbol adamı İzzet Erdoğan'la anlaştığını duyurdu.

Kongrelerin iptali ve kulübe kayyum atanması istemiyle açılan davada görülecek mahkemenin 2 Ekim'de sonuca bağlanması beklenirken, Fikret Uzun dikkat çeken bir adım attı. Düzenlenen basın toplantısında konuşan Uzun, "Menemenspor yönetimi adına başlattığımız adalet yürüyüşünde büyük yol aldık. Mahkemenin 2 Ekim'de nihai kararı açıklamasını bekliyoruz. Mahkeme sürecinden sonra takımımızın yapılacak olağan kongresinde başkanlığa aday olacak olan isim olarak İzzet Erdoğan'a Menemenspor'un sportif direktörlüğünü teklif ettim. Takımımız adına gelecek vadeden adımlar atmak için şimdiden kolları sıvadık" ifadelerini kullandı.KULÜBÜ MAĞDUR ETMEYECEĞİZMahkemeye tutanak olarak gerekli olan her şeyin eksiksiz şekilde sunulduğunu ve hukuki mücadelelerinin karar aşamasına geldiğini belirten Fikret Uzun, "Henüz başkan olmadığım ve yönetimde söz sahibi olmadığımız ortadadır. Böylesine bir adım için erkenci davranmamızın ve Sayın Erdoğan ile şimdiden el sıkışmamızın sebebi, Menemenspor'un mağdur olmaması için çabamızdan kaynaklanıyor. Her şeye hazırlıklı olmalıyız" diye konuştu.7 Ekim'de kayyum mahkemesi olacağı söyleyen Uzun, "Yüz üstü kalmamak için her türlü zorluğa öncesinden hazırlanıyoruz. Genel kuruldaki 114 üyenin bu süreçte beni destekleyeceğine inanıyorum" dedi.İZZET ARDOĞAN: MENEMENSPOR'UN BAŞARISI İÇİN ÇABALIYORUZFikret Uzun'un kendisine Menemenspor'un içinde bulunduğu her süreçten bahsettiğini belirten futbol adamı İzzet Erdoğan, "Fikret Uzun bana gerek hukuki gerekse kulübün imkanları bakımından ortada olan bütün süreci özetledi. Kendisinin futbol adına verdiği emek ve mücadele ortada. Mahkemeden Menemenspor adına çıkacak hayırlı bir sonuç sonrası sürecimiz başlayacak. Bu takım için planladığımız her şeyi hayata geçirmek için sabırsızlanıyoruz. Ancak hepsinden önce önceliğimiz hukuki sürecin sonuçlanması" dedi.Erdoğan, "Göreve gelmemiz dahilinde Menemenspor, mevcut kadrosuyla başarısının geçen sezonun üzerinde bir performans sergileyecektir" açıklamalarında bulundu.