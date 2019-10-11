Son Dakika Haberleri: Menemenspor'da forvetler sustu
Son Dakika Spor Menemenspor'da forvetler sustu

Menemenspor'da forvetler sustu

30 dakika önce

TFF 1'inci Lig'de ilk 7 haftada 7 puan toplayıp 5 gol atan Ekol Göz Menemenspor'da forvetler suskunluğunu bozamadı.

Menemenspor'da forvetler sustu, System.String[]

TFF 1'inci Lig'de ilk 7 haftada 7 puan toplayıp 5 gol atan Ekol Göz Menemenspor'da forvetler suskunluğunu bozamadı. Kadrosunda Sikiru Olatanbosun, Ali Özgün ve Hüseyin Çolak gibi hücum silahları olan sarı-lacivertlilerde santrforlar geride kalan maçlarda gol sevinci yaşayamadı. Menemenspor'un kaydettiği 5 golün hepsine orta saha oyuncuları imza attı. Taşkın ve Mustafa 2'şer golle oynarken, kanatlarda görev yapan Halil İbrahim de 1 kez sevinç yaşadı.

Teknik direktör Cenk Laleci milli maçlar nedeniyle lige verilen arada forvetlerle yakından ilgilendiğini belirterek, "Gelecek hafta evimizde oynayacağımız Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına kadar eksiklerimizi gidereceğiz. Forvetlerimizden patlama bekliyoruz. Herkes çok iyi çalışıyor, ben oyuncularıma güveniyorum" dedi.Menemenspor, lige verilen milli arada yarın saat 16.00'da başlayacak maçta Süper Lig'deki İzmir ekibi Göztepe ile karşılaşacak. Atatürk Stadı'nda oynanacak müsabaka seyircisiz olacak.


Türkiye Futbol Federasyonu, Hüseyin Çolak, Ali Özgün, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 01:13 Kaynak: DHA
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