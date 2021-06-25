Menemenspor'da Furkan imzaladı

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Menemenspor, gurbetçi orta saha Furkan Servet Aydın'ı kadrosuna dahil etti. Son olarak Alman ekibi Wuppertal'ın U19 takımında oynayan 19 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandı. Sarı-lacivertlilere geldiği için çok mutlu olduğunu belirten genç futbolcu, "Menemenspor'da kendimi göstereceğim. 1'inci Lig'de takımımın başarısı için elimden gelen en iyi mücaleyi ortaya koyacağım" dedi.