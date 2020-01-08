Menemenspor'da Furkan radarda - Son Dakika
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Menemenspor'da Furkan radarda

6 saat önce

Balıkesirspor altyapısında yetişen Furkan, Keçiören Sportif, Denizli BŞB, Düzcespor, Derince Bld ve Bayrampaşa'da da kiralık oynadı.

Menemenspor'da Furkan radarda, System.String[]

Balıkesirspor altyapısında yetişen Furkan, Keçiören Sportif, Denizli BŞB, Düzcespor, Derince Bld ve Bayrampaşa'da da kiralık oynadı. Menemenspor'da yönetim, ara transfer döneminde adı Süper Lig'den Medipol Başakşehir, Kasımpaşa, Demir Grup Sivasspor ve Gençlerbirliği'yle anılan 22 yaşındaki sol bek Alberk Koç'a kapıyı kapadı. Sarı-lacivertli yönetimin bu sezon tüm maçlarda 11'de oynayan Alberk'i devre arasında satmaya sıcak bakmadığı öğrenildi. Alberk'e gelen teklifler daha sonra değerlendirilecek.


Balıkesirspor, Bayrampaşa, Keçiören, Denizli, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 01:59 
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