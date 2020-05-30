Menemenspor'da futbolcular, yönetimin %30 indirim talebini kabul etti! - Son Dakika

Menemenspor'da futbolcular, yönetimin %30 indirim talebini kabul etti!

Koronavirüs salgını yüzünden liglerin ertelenmesiyle gelir kaybı yaşayan sarı-laciverlilerde kurmaylar oyunculara fedakarlık çağrısı yaptı.

Menemenspor'da futbolcular, yönetimin %30 indirim talebini kabul etti!, System.String[]

Koronavirüs salgını yüzünden liglerin ertelenmesiyle gelir kaybı yaşayan sarı-laciverlilerde kurmaylar oyunculara fedakarlık çağrısı yaptı.


Takımdan yüzde 30 indirim isteyen yönetim, futbolculardan olumlu yanıt aldı.


Derin bir nefes alan Menemenspor'da futbol şube sorumlusu Recep Ersoy, "Futbolcularımıza helal olsun. Yaptığımız çağrıyı hepsi kabul etti. Takımımızla gurur duyuyorum" diye konuştu.


Menemen, salgın nedeniyle 19 Mart'ta verilen ara sonrası 19 Haziran'da yeniden start alacak ligde ilk maçını Ekol Hastanesi Balıkesirspor'la deplasmanda oynayacak.


Koronavirüs, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.05.2020 01:58 

Son Dakika Spor Menemenspor'da futbolcular, yönetimin %30 indirim talebini kabul etti! - Son Dakika Spor
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