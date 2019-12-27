Menemenspor'da Galip ve Semih gitti - Son Dakika
Son Dakika Spor Menemenspor'da Galip ve Semih gitti - Son Dakika Spor

Menemenspor'da Galip ve Semih gitti

6 saat önce

TFF 1. Lig'de ilk yarının son haftasında Altınordu ile deplasmanda karşı karşıya gelecek Ekol Göz Menemenspor'da iki futbolcuyla yollar ayrıldı.

Menemenspor'da Galip ve Semih gitti, System.String[]

TFF 1. Lig'de ilk yarının son haftasında Altınordu ile deplasmanda karşı karşıya gelecek Ekol Göz Menemenspor'da iki futbolcuyla yollar ayrıldı. Sarı-lacivertlilerde orta saha Galip Güzel ve sağ bek Semih Ceylan'ın sözleşmeleri karşılıklı olarak feshedildi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel takım oyuncularımızdan Galip Güzel ve Semih Ceylan'ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Takımımıza verdikleri emekler için kendilerine teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatlarında başarılar dileriz" denildi.

Menemenspor'da 2.5 yıl top koşturan Semih, bu sezon 6 maça çıkarken, yaz döneminde Adana Demirspor'dan alınan Galip ise 7 karşılaşmada görev yaptı.


- İzmir
Türkiye Futbol Federasyonu, Semih Ceylan, Altınordu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 11:33 Kaynak: DHA
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