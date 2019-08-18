Son Dakika Haberleri: Menemenspor'da genç Murat alkış topladı
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Menemenspor'da genç Murat alkış topladı

1 saat önce

TARİHİNDE ilk kez mücadele ettiği TFF 1. Lig'in açılış maçında Giresunspor'u deplasmanda 2-0 yenerek sezona iyi bir başlangıç yapan Menemenspor'da genç oyuncu Murat Elkatmış performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.

Menemenspor'da genç Murat alkış topladı, System.String[]

TARİHİNDE ilk kez mücadele ettiği TFF 1. Lig'in açılış maçında Giresunspor'u deplasmanda 2-0 yenerek sezona iyi bir başlangıç yapan Menemenspor'da genç oyuncu Murat Elkatmış performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Sarı-lacivertli kulübün altyapısında yetişip geçen sezon profesyonel yapılan 18 yaşındaki sol kanat, tekniği ve süratiyle maça damga vuran isimlerden biri oldu. U19 Milli Takım Teknik Direktörü Ahmet Ceyhan, maçın ardından Menemenspor teknik ekibini arayıp Murat Elkatmış'ı çok beğendiğini dile getirdi.
Ceyhan'ın Murat'ı milli takıma davet edeceğini söylediği öğrenilirken, teknik direktör Ramazan Kurşunlu'nun da genç oyuncunun Türk futbolunda önemli yerlere geleceğini ifade ettiği vurgulandı. Sportif Direktör Cenk Laleci ise altyapıya çok fazla değer verdiklerini söyledi.
Laleci, "Mevcut kadromuzda çok yetenekli gençler var. Menemenspor olarak onların üzerine titreyeceğiz. Murat gibi birçok genç oyuncuyu kazandıracağız. Deneyimli ve genç isimlerin en iyi şekilde harmanlandığı, uyumun çok iyi olduğu bir takıma sahibiz" diye konuştu.


Türkiye Futbol Federasyonu, Giresunspor, Ceyhan, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 11:50 Kaynak: DHA
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