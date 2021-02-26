Menemenspor'da genel kurul tarihi belli oldu

Menemenspor Kulübünün açıklamasında, yönetim kurulu tarafından kongrenin gerçekleştirilmesi kararı alındığı belirtilerek, "Olağan Genel Kurul Toplantısı, 12 Mart Cuma günü saat 17.00'de Menemen İlçe Stadı'nda, çoğunluk sağlanamaması halinde ise 19 Mart Cuma günü aynı yer ve saatte yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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