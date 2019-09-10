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Menemenspor'da gözler murat elkatmış'ta

1 saat önce

TFF 1'inci Lig'de ilk 3 haftada 4 puan toplayan Ekol Göz Menemenspor'da Akhisarspor maçı hazırlıkları tüm hızıyla sürerken, kırmızı kart cezası sona eren orta saha oyuncusu Murat Elkatmış'ın takıma dönmesi teknik direktör Ramazan Kurşunlu'nun elini güçlendirdi.

Menemenspor'da gözler murat elkatmış'ta, System.String[]

TFF 1'inci Lig'de ilk 3 haftada 4 puan toplayan Ekol Göz Menemenspor'da Akhisarspor maçı hazırlıkları tüm hızıyla sürerken, kırmızı kart cezası sona eren orta saha oyuncusu Murat Elkatmış'ın takıma dönmesi teknik direktör Ramazan Kurşunlu'nun elini güçlendirdi. İlk 2 maçta idmanlardaki performansıyla teknik heyeti memnun eden 19 yaşındaki futbolcunun pazar günü Akhisarspor önünde ilk 11'de sahaya çıkacağı vurgulandı.

Sportif direktör Cenk Laleci, "Arkadaşlarımız fizik eksiklerini kapattı. Takım içindeki kadro derinliği ve rekabet üst seviyeye çıktı. Murat Elkatmış'ın da aramıza dönmesiyle eksiksiz olarak Akhisarspor maçını hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Stadımızın tadilatı bitti. Uzun bir aranın ardından evimizde taraftarımız önünde sahaya çıkacağımız için çok mutluyuz. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bizim en büyük kozumuz taraftar ve kendi stadımız olacak" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Kurşunlu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 12:15 Kaynak: DHA
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