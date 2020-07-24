Menemenspor'da gündem iç transfer
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor, son olarak sözleşmesi sona eren Mustafa Çeçenoğlu ve Mehmet Boztepe'nin takımdan ayrılmasının ardından iç transferde düğmeye bastı.
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor, son olarak sözleşmesi sona eren Mustafa Çeçenoğlu ve Mehmet Boztepe'nin takımdan ayrılmasının ardından iç transferde düğmeye bastı. Sarı-lacivertliler ayrılanlar dışında kadroyu büyük oranda korumak istiyor. Sarı-lacivertlilerde daha önce Ali Özgün ve Canberk'le yollar ayrılmış, kadro dışı kalıp sözleşmeleri biten Hüseyin Çolak ve Trtovac da gözden çıkarılmıştı. Süper Lig ekiplerinin gözdesi olup sözleşme uzatmadığı için son haftalarda kadroya alınmayan Taşkın da gidici.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2020 11:35
Kaynak: DHA
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