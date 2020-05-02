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Menemenspor'da Harun formaya hasret
6 saat önce
TFF 1. Lig temsilcsi Ekol Göz Menemenspor'da devre arasında takıma katılan Harun Kavaklıdere, bir kez bile forma şansı bulamadı.
TFF 1. Lig temsilcsi Ekol Göz Menemenspor'da devre arasında takıma katılan Harun Kavaklıdere, bir kez bile forma şansı bulamadı. Ara transfer döneminin son gününde Süper Lig ekibi Fraport-Tav Antalyaspor'dan kiralanan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, ilk yarıda da kendi kulübünde hiç oynayamamıştı. Menemenspor Teknik Direktörü Cenk Laleci, Harun imza attıktan sonra çıktıkları 8 karşılaşmada genç futbolcuyu kadroya almadı. Son olarak 15 Mart'ta iç sahada 2-2 sona eren İstanbulspor maçında kadroya giren Harun, 90 dakika yedek kulübesinde bekledi. Genç futbolcu, koronavirüs salgınıyla ara verilen lig yeniden başladıktan sonra süre almayı bekliyor.
Haber Yayın Tarihi: 02.05.2020 01:38 Kaynak: DHA
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