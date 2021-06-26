Menemenspor'da hedef Regi Lushkja

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Menemenspor, gözünü Arnavutluk Ligi'ne çevirdi. Geçmiş dönemde Arnavut kaleci Selmani ve stoper Domgjonas'ı transfer eden sarı-lacivertliler, KF Laçi'den Regi Lushkja'yı listesine aldı. Hem ofansif orta saha hem de forvet oynayabilen oyuncuya teklifin iletildiği vurgulandı. Arnavutluk'ta Besa Kavaje ekibinde futbola başlayan Lushkja son 5 sezonu Laçi'de geçirdi. Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi dahil 38 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu 5 gol attı.