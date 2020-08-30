Menemenspor'da hedef Shkurtaj

TFF 1. Lig yeni sezona iddialı girmeyi hedefleyen Menemenspor, aradığı golcüyü Arnavutluk 'tan buldu. İzmir ekibi, son olarak Kukesi takımında forma giyen Vasil Shkurtaj'la görüşmelere başladı. Yunan asıllı Arnavut futbolcuya teklifini ileten yönetimin olumlu yanıt aldığı bildirildi. Teknik direktör Cenk Laleci'nin de ısrarla istediği 28 yaşındaki golcünün hafta içinde İzmir'e geleceği ve kurmaylarla görüşeceği belirtildi. Futbola Yunanistan 'ın Olympiakos ekibinde başlayan Shkurtaj, Panionios, Thrasyvoulos Fylis, Platanias, Asteras Tripolis , Xanthi, Aris Limassol , Luftetari Gjirokaster ve Kukesi'de top koşturdu. Deneyimli oyuncu 2019-2020 sezonunda 30 lig maçında 22 gol atarak dikkatleri üzerine çekti.

Bakan Soylu'dan kendisini ağır sözlerle eleştiren Barış Atay'a jet yanıt: Benden "tecavüzcü kollayıcı" olmaz da, senden tam tecavüzcü olur