Menemenspor'da Hüseyin Çolak kadro dışı

TFF 1'inci Lig'de geçen hafta İstanbulspor'la evinde 2-2'lik skorla berabere kalıp galibiyet hasretini 6 maça çıkaran Ekol Göz Menemenspor'da golcü Hüseyin Çolak'ın süresiz kadro dışı bırakıldığı açıklandı.

Yönetim kurulunun aldığı karar doğrultusunda deneyimli golcü İstanbulspor maçı öncesi A takım kadrosundan çıkarıldı. Yönetimin 29 yaşındaki futbolcuyu disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bıraktığı iddia edildi. Bu sezon 27 maçta sarı-lacivertli formayı giyen Hüseyin Çolak 4 gol atıp 3 de asist yaptı.

- İzmir