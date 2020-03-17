Menemenspor'da Hüseyin Çolak kadro dışı - Son Dakika
Son Dakika Spor Menemenspor'da Hüseyin Çolak kadro dışı - Son Dakika Spor

Menemenspor'da Hüseyin Çolak kadro dışı

6 saat önce

TFF 1'inci Lig'de geçen hafta İstanbulspor'la evinde 2-2'lik skorla berabere kalıp galibiyet hasretini 6 maça çıkaran Ekol Göz Menemenspor'da golcü Hüseyin Çolak'ın süresiz kadro dışı bırakıldığı açıklandı.

Menemenspor'da Hüseyin Çolak kadro dışı, System.String[]

TFF 1'inci Lig'de geçen hafta İstanbulspor'la evinde 2-2'lik skorla berabere kalıp galibiyet hasretini 6 maça çıkaran Ekol Göz Menemenspor'da golcü Hüseyin Çolak'ın süresiz kadro dışı bırakıldığı açıklandı.

Yönetim kurulunun aldığı karar doğrultusunda deneyimli golcü İstanbulspor maçı öncesi A takım kadrosundan çıkarıldı. Yönetimin 29 yaşındaki futbolcuyu disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bıraktığı iddia edildi. Bu sezon 27 maçta sarı-lacivertli formayı giyen Hüseyin Çolak 4 gol atıp 3 de asist yaptı.


- İzmir
Türkiye Futbol Federasyonu, Hüseyin Çolak, İstanbulspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 12:32 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Giresunspor'da rakibine tekme atan futbolcu, kadro dışı bırakıldı
Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir: Hedef liglerin Haziran sonuna kadar bitirilmesi Galatasaray, koronavirüs nedeniyle evden çalışma düzenine geçti EURO 2020'nin ertelenmesi sonrası Cenk Tosun ve Merih Demiral'ın yaptığı paylaşımlar, sosyal medyayı salladı
Lübnan Başbakanı Diab, koronavirüs nedeniyle ziyaretçileri maske ile kabul ediyor Lübnan Başbakanı Diab, koronavirüs nedeniyle ziyaretçileri maske ile kabul ediyor         
14:00
Hertha Berlin'de bir oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı Hertha Berlin'de bir oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı         
13:31
Son dakika: Adalet Bakanı Gül: Karantina kararına uymamak suçtur Son dakika: Adalet Bakanı Gül: Karantina kararına uymamak suçtur         
13:08
30 yaşında hayalini kurduğu iş yerini açarak, 25 kişiye istihdam oluşturdu 30 yaşında hayalini kurduğu iş yerini açarak, 25 kişiye istihdam oluşturdu         
12:40
Ergin Ataman'dan koronavirüs tepkisi: Fatih Terim'in açıklamalarına bile değer verilmedi Ergin Ataman'dan koronavirüs tepkisi: Fatih Terim'in açıklamalarına bile değer verilmedi         
12:35
Ankara Büyükşehir Belediyesi, kiracıların borçlarını 2 ay süreyle ertelendi Ankara Büyükşehir Belediyesi, kiracıların borçlarını 2 ay süreyle ertelendi         
11:28
Koronavirüs yüzünden İstanbul'da toplu taşıma kullanım oranı yüzde 44 seviyesine düştü Koronavirüs yüzünden İstanbul'da toplu taşıma kullanım oranı yüzde 44 seviyesine düştü         
11:05
Çin Süper Ligi, 18 Nisan'da yeniden başlayacak Çin Süper Ligi, 18 Nisan'da yeniden başlayacak         
10:57
Model Chloe Loughnan, koronavirüs nedeniyle İtalya'da mahsur kaldı Model Chloe Loughnan, koronavirüs nedeniyle İtalya'da mahsur kaldı         
10:43
Yurt dışından geleceklerin karantinada tutulacağı yurtta güvenlik önlemleri alındı Yurt dışından geleceklerin karantinada tutulacağı yurtta güvenlik önlemleri alındı         
10:43
İTO'dan İstanbullu 414 bin şirkete İTO'dan İstanbullu 414 bin şirkete "online mesafede kalma" çağrısı: İşlemleri internet üzerinden yapalım         
10:36
Umreden dönen vatandaş, çok konuşulan karantina odalarını sosyal medyada paylaştı Umreden dönen vatandaş, çok konuşulan karantina odalarını sosyal medyada paylaştı         
10:23
CHP'den korkutan koronavirüs raporu: Sağlık personeli ve yatak sayısı yetersiz CHP'den korkutan koronavirüs raporu: Sağlık personeli ve yatak sayısı yetersiz         
10:16
Son dakika: Borsa İstanbul'da yukarı yönlü devre kesici ikinci bir duyuruya kadar kaldırıldı Son dakika: Borsa İstanbul'da yukarı yönlü devre kesici ikinci bir duyuruya kadar kaldırıldı         
09:34
Fenerbahçe'nin eski hocası Zico'nun koronavirüs testi negatif çıktı Fenerbahçe'nin eski hocası Zico'nun koronavirüs testi negatif çıktı         
09:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2020 19:10:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Menemenspor'da Hüseyin Çolak kadro dışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]