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Menemenspor'da kaptan başarıya inanıyor
6 saat önce
TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor'un takım kaptanı Taşkın Çalış, bu sezon takımın iyi bir performans ortaya koyduğunu söyledi.
TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor'un takım kaptanı Taşkın Çalış, bu sezon takımın iyi bir performans ortaya koyduğunu söyledi. Kulübün tarihinde ilk kez 1. Lig'de mücadele ettiğini ifade eden Taşkın, "Yeni bir takım olmamıza rağmen kısa sürede gücümüzü ve potansiyelimizi gösterdik. Bir ara Süper Lig potasına dahi girmiştik. Şu an Play-Off'u kovalıyoruz. Koronavirüs salgını sonrası lig yeniden başladığında ilk 6 için mücadelemize devam edeceğiz" dye konuştu. Menemenspor'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek 26 yaşındaki oyuncu 1. Lig'de 23 maça çıkıp 4 gol attı, 3 de asist yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 03.05.2020 01:01 Kaynak: DHA
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