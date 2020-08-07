Menemenspor'da Keita radarda
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Menemenspor yabancı golcü transferi için kolları sıvadı.
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Menemenspor yabancı golcü transferi için kolları sıvadı. Transferde Nijeryalı sağ kanat Bernard Bulbwa ile sözleşme imzalayan sarı-lacivertliler, Lüksemburg'un F91 Dudelange ekibinde forma giyen Sekou Keita ile temasa geçti. Teknik direktör Cenk Laleci'nin raporu doğrultusunda harekete geçen yönetimin Gineli oyuncuyu İzmir'e davet ettiği bildirildi. İspanya'nın dev kulüplerinden Atletico Madrid'de de oynayan Keita geçen sezon 17 müsabakada forma giyip, 7 kez rakip fileleri havalandırdı. Menemenspor'un Giresunspor'da görev yapan orta saha Landel için de girişimleri sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2020 10:40
Kaynak: DHA
Son Dakika Lübnan Cumhurbaşkanı: Patlamaya füze veya bomba neden olmuş olabilir Maske takmayan müşteri, kendisini uyaran kadın çalışana yumruk attı Hadise, Kaan Yıldırım'ın köpeği için Instagram hesabı açtı Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Motorine 16 kuruş zam geldi Soylu'dan Albayrak'a destek paylaşımı: Birimiz hepimiz, hepimiz Türkiye için Sözleşmesi biten Robinho, Medipol Başakşehir'den ayrıldı Somalili öğrenci 1 kilo 130 gram domates yetiştirerek Türkiye rekoru kırdı Attığınız mesajlara dikkat edin! Yargıtay "Seni ve kalbini nasıl kazanabilirim" mesajını taciz saydı Merkez Bankası'nın rezervleri 2 milyar 786 milyon dolar azaldı Bir yıldır aranan zanlıyı sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf ele verdi Murat Boz, hayatını kaybeden kuzenini son yolculuğuna uğurladı Yayıncı kuruluş, Fenerbahçe'nin Mert Hakan transferini açıkladığı videoya telif attı ve yayından kaldırttı Yeşim Salkım, kendisine küfür ettikten sonra af dileyen Murat Övüç'ü affetmedi Galatasaray, Alman yıldız Mario Götze ile görüşmek için randevu aldı Sondajla açılan kuyudan su yerine gaz çıktı! Kuyu alev aldı