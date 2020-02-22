Menemenspor'da keyifler kaçtı

TFF 1'inci Lig'de deplasmanda Osmanlıspor'a 2-0 kaybeden Ekol Göz Menemenspor, Play-Off yarışında ağır yara aldı.

Bu sezon dış sahada 4'üncü mağlubiyetini elde eden sarı-lacivertliler Play-Off barajına girme fırsatını kaçırdı. Ankara'da çok iyi mücadele sergilediklerini ifade eden Teknik direktör Cenk Laleci, "Osmanlıspor'la başa baş bir oyun oynadık. İkinci yarının başında yediğimiz gol planlarımızı bozdu. Skoru eşitleyecek fırsatları yakaladık ancak başaramadık. Ekibimin mücadelesinden memnunum. Osmanlıspor maçı geride kaldı. Futbolda dün yok, ileriye bakacağız" dedi.Ekol Göz Menemenspor kaybedilen üç puanın yanı sıra iki önemli oyuncusundan da oldu. Sarı-lacivertli ekibin devre arasında Bandırmaspor'dan transfer ettiği sağ bek Rıdvan Koçak'ın burnu kırıldı. Rıdvan'ın en az 4 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi. Sol bekte görev yapan Ercan Coşkun da Osmanlıspor önünde gördüğü sarı kart sonrası cezalı duruma düştü. İzmir ekibinde bu iki oyuncu Adana Demirspor sınavında forma giyemeyecek.

- İzmir