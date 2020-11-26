Menemenspor'da kongre kararı

TFF 1'inci Lig kulüplerinden Menemespor'da yönetimin olağanüstü genel kurul kararı aldığı açıklandı. Kulüpten yapılan yazılı bildiride, "Yönetim kurulumuzun 16.11.2020 tarihli toplantısında alınan karar gereğince genel kurul üyelerinin toplantıya çağrılmasına karar verilmiştir. Olağanüstü genel kurul toplantısı 12 Aralık 2020 Cumartesi günü saat 13.00'te Menemen İlçe Stadyumu'nda çoğunluk sağlanamaması halinde 19 Aralık 2020 tarihinde aynı yer ve aynı saatte yapılacaktır. Genel kurulumuza koronavirüs tedbirleri nedeniyle sadece üyelerimiz katılacaktır" ifadelerine yer verildi.Son kongrede başkanlığa adaylığını koyan Fikret Uzun, kulübün 18 Aralık 2018 ve 25 Mayıs 2019 tarihli olağanüstü genel kurullarının usül ve yasaya aykırı toplanması, oylamanın usulsüz yapılması ve alınan kararların yasaya ve dernek tüzüğüne aykırı olması gerekçeleri ile dava açmış, Menemen 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen dava sonucunda 2018 ve 2019 yıllarında yapılan olağanüstü genel kurulun iptaline karar verilmişti. 2019'daki kongrede başkanlığa seçilen Tahir Şahin'in istifası sonrası kulüpte başkanlık görevini Kazım Hürol Taklak üstlendi. Menemen yönetimi kongre kararı almasına rağmen İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs pendemisiyle mücadele kapsamında yayınladığı yeni genelge gereği derneklerde genel kurullar Mart 2021'e kadar yapılamayacak. Menemenspor kongresini ancak İzmir Valiliği'nden özel izin çıkarsa pandemi önlemleriyle düzenleyebilecek.