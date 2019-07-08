Menemenspor'da Kurşunlu'ya sürpriz pasta
1 saat önce
SPOR Toto 1'inci Lig'in yeni ekibi Menemenspor, İzmir'deki çalışmalarının ardından dün Ankara Kızılcahamam'da kampa girdi.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 12:12 Kaynak: DHA
SPOR Toto 1'inci Lig'in yeni ekibi Menemenspor, İzmir
'deki çalışmalarının ardından dün Ankara Kızılcahamam
'da kampa girdi. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ramazan Kurşunlu
'nun 38'inci doğum günü için sürpriz kutlama yapıldı. Genç
teknik adam futbolcuların getirdiği doğum günü pastasının mumlarını üfledikten sonra teknik ekipteki arkadaşları, pastayla kendisine şaka yaptı. Kızılcahamam kampının son derece keyifli başladığını dile getiren teknik patron Ramazan Kurşunlu, "Burada hem fiziksel çalışmalara ağırlık vereceğiz hem de takımdaşlık duygusunu en üst seviyeye çıkaracağız. Aramıza katılan yeni arkadaşlar da olacak. Yeni sezonda sahada herkesin keyifle izleyeceği bir Menemenspor olacak" diye konuştu.
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